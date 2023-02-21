Анкоридж, США, 21 февраля, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Около побережья американского штата Аляска были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом 21 февраля сообщает Геологическая служба США.

jhencolors2 Аляска

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 42 км в юго-восточном направлении от населённого пункта Олд-Харбор, в котором проживает 221 человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине девяти км.

При этом данных о разрушениях и угрозе цунами на данный момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9.