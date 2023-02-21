Керчь, Крым, 21 февраля, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Во вторник, 21 февраля, в Главном управлении МЧС по Республике Крым сообщили о приостановке работы переправы через Керченский пролив из-за сильного ветра.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 22 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в распространенном сообщении.

Напомним, что в понедельник, 20 февраля, на полуострове объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий.

Ранее паромное сообщение на Керченской переправе приостанавливали 6 февраля также в связи с ухудшением погодных условий.