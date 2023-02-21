Москва, , 09:16 — REGNUM Внешнее воздействие, вероятнее всего, стало причиной повреждения, полученного космическим грузовым кораблём «Прогресс МС-21», сообщили 21 февраля в Роскосмосе.

Согласно предварительным выводам, «Прогресс МС-21», как и ранее «Союз МС-22», «подвергся внешнему воздействию».

В пользу этого предположения говорят фотографии, на которых отобразились изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.

Также проанализирована история замечаний к системе терморегулирования за последние 15 лет для исключения версии брака. Все выводы предварительные, анализ поступившей информации продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля «Прогресс МС-21» был затоплен в несудоходном районе южной части Тихого океана. У корабля была повреждена система терморегулиции.

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