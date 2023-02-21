Махачкала, , 09:12 — REGNUM Народный поэт Дагестана, председатель Союза писателей республики Магомед Ахмедов скончался на 68-м году жизни. Об этом 21 февраля сообщил сын покойного, журналист Мурад Ахмедов.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, сегодня ночью после продолжительной болезни не стало народного поэта республики [Дагестан] Магомеда Ахмедова», — приводит его слова ТАСС.

Также сын главы Союза писателей Дагестана отметил, что на протяжении последнего времени его отец лечился в Москве, и добавил, что похороны народного поэта республики состоятся в его родном селе Гонода а Гунибском районе.

Отметим, советский и российский писатель, прозаик, поэт, переводчик, критик и публицист Магомед Ахмедов родился 13 ноября 1955 года и с 1984 года являлся членом Союза писателей СССР, а с 1991 года — членом Союза писателей России. Был удостоен звания «Народный поэт Дагестана» в 2005 году.