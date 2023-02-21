Луганск, 21 февраля, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в интервью ТАСС 21 февраля рассказал, что военнослужащие ВСУ после визита президента США Джо Байдена в Киев рассчитывают на открытие «второго фронта».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

«Украинские боевики, находящиеся на передовых позициях, активно обсуждают визит американского президента в Киев. Многие рассчитывают на открытие «второго фронта», который позволит облегчить им ситуацию», — рассказал Марочко.

Напомним, что Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля, где в Михайловском соборе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киев президент США прибыл в 08:00 по местному времени на поезде из Польши.

Ранее агентство Reuters сообщало, что новый пакет военной помощи Киеву, обещанный президентом Соединенных Штатов Америки, оценивается в 500 миллионов евро.