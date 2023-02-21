Анталья, Турция, 21 февраля, 2023, 09:04 — ИА Регнум. В курортной турецкой провинции Анталья ощутили новые землетрясения, которые ранее произошли на юго-востоке Турции, однако они никаким образом не отразились на отдыхе туристов. Об этом 21 февраля сообщили в губернаторстве провинции.

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения в Турция. Февраль 2023

«Да, соответствующее предупреждение было после землетрясений, которые почувствовали и мы, здесь. Это норматив, такие предупреждения делаются», — приводит слова представителя губернаторства РИА Новости.

Также он уточнил, что на отдыхе туристов, и в первую очередь туристов из России, подземные толчки никоим образом не сказались.

«По крайней мере, к нам не поступали сообщения о какой-либо панике и недовольстве», — пояснил представитель губернаторства.

Кроме того, он добавил, что туристы из РФ любят выбирать Анталью для своего отдыха и с марта в провинции начинается туристический сезон.

«Надеемся, что на притоке туристов, в том числе российских, это не скажется. Этот сложный этап в истории страны будет преодолён», — отметил представитель местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере шесть человек стали жертвами двух новых землетрясений, которые произошли 20 февраля на юго-востоке Турции.