Сегодня, 21 февраля, в 12:00 президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию — впервые с 2021 года.

Мероприятие пройдет в столичном Гостином дворе. На него также приглашены участники специальной военной операции. Политики и эксперты ждут, что глава государства расскажет о положении дел в мире и экономике, а также мерах господдержки.

Международные СМИ пишут: это будет обращение не только к гражданам России, но и ко всему миру.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.