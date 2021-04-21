21 Февраля
 
11:44

Песков заявил, что текст послания к Федеральному собранию пишет Путин

Автором послания Федеральному собранию является президент России Владимир Путин, сообщил 21 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

11:40

Послание президента Федеральному собранию покажут на медиаэкранах в России

Главные цитаты из трансляции оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут 21 февраля показаны на крупноформатных экранах в ряде городов нашей страны.