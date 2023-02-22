Обращение президента России к Федеральному собранию: главное
Москва, 22 февраля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. 21 февраля, в 12:00 президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию — впервые с 2021 года.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию
Мероприятие прошло в столичном Гостином дворе. На него также были приглашены участники специальной военной операции. Глава государства рассказал о положении дел в мире и экономике, а также мерах господдержки.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.