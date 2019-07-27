ИА REGNUM

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: видеотрансляция

Президент России Владимир Путин 21 февраля в 12:00 по московскому времени начал своё выступление с посланием Федеральному собранию. Редакция ИА REGNUM ведет видеотрансляцию из Гостиного двора. Накануне там проходили последние приготовления: устанавливались декорации, налаживалась работа больших мультимедийных экранов, на которых теперь транслируется всё, что происходит на сцене.

Предположительно, послание будет посвящено специальной военной операции, а также основным направлениям внутренней и внешней политики государства. Также в послании Федеральному собранию могут быть обозначены вопросы интеграции новых регионов в правовое и экономическое поле России.

С момента начала специальной военной операции на территории Украины это первое послание президента.

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