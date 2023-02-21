Москва, 21 февраля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 февраля огласил послание Федеральному собранию. Редакция ИА REGNUM вела видеотрансляцию из Гостиного двора. Накануне там проходили последние приготовления: устанавливались декорации, налаживалась работа больших мультимедийных экранов, на которых позже транслировалось всё, что происходит на сцене.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Послание президента Федеральному собранию

Послание было посвящено специальной военной операции, а также основным направлениям внутренней и внешней политики государства.

С момента начала специальной военной операции на территории Украины это первое послание президента.