Хабаровск, , 08:55 — REGNUM Амурский тигр, который в селе в Нанайском районе Хабаровского края охотился на собак, пойман специалистами. Об этом 21 февраля сообщил глава региона Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Амурский тигр © Григорий Сысоев/РИА Новости

«Плановая операция от управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и центра «Амурский тигр» по отлову конфликтных животных в селе Иннокентьевка Нанайского района завершилась успешным отловом еще одного тигра», — написал он в своём сообщении.

Также глава Хабаровского края отметил, что специалисты сразу подозревали наличие у животного проблем со здоровьем, что подтвердилось после отлова хищника, у которого была обнаружена травма лапы.

Кроме того, Дегтярёв утончил, что пойманный тигр был отправлен в центр реабилитации диких животных «Утёс», который находится в районе имени Лазо и в настоящее время ему оказывают необходимую помощь ветеринарные врачи. При этом он добавил, что после того, как хищник будет вылечен, решение о его дальнейшей судьбе будет принято Росприроднадзором.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля стало известно, что молодую тигрицу, не сумевшую выбраться из собачьего вольера, отловили на пасеке в Хабаровском крае.