Москва, , 08:49 — REGNUM Действие санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации продлено до 24 февраля 2024 года. Об этом в понедельник, 20 февраля, говорится в заявлении, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза».

Санкции против России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что решение вступит в силу на следующий день после публикации, во вторник, 21 февраля.

С начала специальной военной операции России на территории Украины Евросоюз ввел против Российской Федерации девять пакетов санкций, направленных на «ослабление способности российского правительства финансировать военную агрессию».

Напомним, что в рамках программы визита президента США Джо Байдена в Киев на официальном сайте Белого дома было опубликовано заявление, в котором состоялся анонс нового пакета санкций в отношении граждан России.

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