Пекин, , 08:50 — REGNUM Американские инициаторы раздувания «китайской угрозы» стремятся отвлечь своих сограждан от внутренних проблем США, пишет 21 февраля China Daily.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате за мнимой «китайской угрозой» эти политики пытаются спрятать такие проблемы, как неэффективность действующей в США политической системы, проблемы в экономике.

Также при помощи ссылок на «внешнего врага» в США пытаются замолчать социальные проблемы — от беспорядков до разгула насилия, проблему увеличения разрыва в доходах, нарастание степени расовых конфликтов.

В результате под видом борьбы с «китайской угрозой» власти США наращивают военные расходы, получая больше заказов для военной промышленности. В реальности же угроза миру исходит не из Пекина, а из Вашингтона, отмечает издание.

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