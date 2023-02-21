Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому в случае переизбрания его президентом США

Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания его на пост главы государства намерен позвонить президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому для урегулирования конфликта на Украине. Он заявил об этом 20 февраля во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил экс-глава Белого дома, сразу после новостей о его победе на выборах президента США он в эту же ночь позвонит Путину и Зеленскому и предложит им встретиться для разрешения конфликта на территории Украины.

«Я скажу им: «Нам нужно встретиться». Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что наступательный «кулак» на границах республик Донбасса был создан Киевом к февралю 2022 года.