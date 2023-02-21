В Бразилии от наводнений и оползней погибли 40 человек
Бразилиа, 21 февраля 2023, 08:37 — REGNUM Последствия ливней в виде наводнений и оползней привели к гибели по меньшей мере 40 человек в бразильском штате Сан-Паулу, 20 февраля сообщила газета Folha de S. Paulo.
Ранее сообщалось о 36 погибших. В результате удара природной стихии оказались разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Кроме того, было приостановлено транспортное сообщение по крупным автодорогам. В пяти муниципалитетах штата введена чрезвычайная ситуация.
Население пострадавших округов осталось без воды, света и сотовой связи. Для ликвидации последствий стихии были привлечены 500 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве в связи с гибелью людей при наводнениях и оползнях в Бразилии.
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