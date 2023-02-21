Бразилиа, 21 февраля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Последствия ливней в виде наводнений и оползней привели к гибели по меньшей мере 40 человек в бразильском штате Сан-Паулу, 20 февраля сообщила газета Folha de S. Paulo.

(сс) jarmoluk Ливень

Ранее сообщалось о 36 погибших. В результате удара природной стихии оказались разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Кроме того, было приостановлено транспортное сообщение по крупным автодорогам. В пяти муниципалитетах штата введена чрезвычайная ситуация.

Население пострадавших округов осталось без воды, света и сотовой связи. Для ликвидации последствий стихии были привлечены 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве в связи с гибелью людей при наводнениях и оползнях в Бразилии.