Москва, 21 февраля, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Во вторник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ожидается, что церемония оглашения президентом послания Федеральному собранию состоится в полдень по столичному времени и пройдет в Москве в Гостином дворе. Предположительно, послание будет посвящено специальной военной операции, а также основным направлениям внутренней и внешней политики государства.

Также, предположительно, послание Федеральному собранию затронет интеграцию новых регионов в правовое и экономическое поле России.

Стоит отметить, что это будет первое послание президента с момента начала специальной военной операции на территории Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что на оглашение послания Федеральному собранию приглашены участники СВО.