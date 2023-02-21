Пушилин назвал «демонстративным» визит в Киев президента США Джо Байдена

Донецк, , 08:35 — REGNUM Визит президента Соединённых Штатов Джо Байдена в Киев носил демонстративный характер. Об этом 21 февраля заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, это демонстративный визит», — приводит его слова РИА Новости.

Также Пушилин пояснил, что эта поездка была призвана показать миру, кто является хозяином на Украине, а также она была демонстрацией «поддержки» украинского населения, которое утрачивает желание вести военные действия с Россией, и президент США намеревался своим приездом убедить оставшихся жителей Украины продолжать гибнуть за американские интересы.

Кроме того, как считает врио главы ДНР, Байден также хотел своим визитом оказать поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, рейтинг которого падает.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Politico со ссылкой на советника Владимира Зеленского написало, что Киев боится, что чиновники из администрации американского президента Джо Байдена с помощью манипуляций военного характера могут заставить украинскую сторону пойти на сделку с Россией.