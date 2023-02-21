Донецк, 21 февраля, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка, а также Макеевка и Каштановое в ночь на 21 февраля были обстреляны со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 21 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Владимир Гердо/ТАСС Донецк

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 00:54 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 01:34 украинские боевики выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 01:40 — шесть снарядов калибра 155 мм по Макеевке, в 02:10 — восемь снарядов калибра 152 мм по Каштановому и в 02:20 — ещё десять снарядов калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля стало известно, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооружённых формирований Украины пострадал мирный житель.