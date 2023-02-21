Politico: Киев боится, что Вашингтон заставит его заключить сделку с Россией

Киев, , 08:23 — REGNUM Киев боится, что чиновники из администрации американского президента Джо Байдена с помощью манипуляций военного характера могут заставить украинскую сторону пойти на сделку с Россией. Об этом 21 февраля сообщает издание Politico со ссылкой на советника Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку», — сказал он.

Также советник Зеленского пояснил, что Киев опасается того, что ряд представителей Белого дома будут рады воспользоваться Конгрессом США для оправдания свёртывания американской военной помощи украинским военным.

При этом указывается, что такие намерения расходятся с заявлениями американского лидера о поддержке Украины столько, сколько потребуется. В то же время советник Зеленского добавил, что такое обещание президента США, по его мнению, может быть не выполнено при условии отсутствия четко указанных целей в конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал цель поездки в Киев американского президента Джо Байдена. Он считает визит американского лидера демонстративным.