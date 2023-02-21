Луганск, , 08:22 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал признание Россией суверенитета ЛНР 21 февраля 2022 года ключевым моментом в истории региона.

Леонид Пасечник © Евгений Биятов/РИА Новости

«Признание суверенитета Луганской и Донецкой Народных Республик стало для Донбасса судьбоносным и, самое главное, своевременным. Люди давно были к этому готовы», — сказал глава региона в интервью ТАСС 21 февраля.

Также Пасечник отметил, что признание суверенитета республики поспособствовало развитию экономики и промышленности ЛНР.

В субботу, 18 февраля, Леонид Пасечник в ходе беседы с журналистами заявил, что Донбасс и Ростовская область планируют создать экономический союз для восстановления потенциала новых регионов России.

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