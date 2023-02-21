В Огайо один человек погиб из-за взрыва на металлургическом заводе
Вашингтон, 21 февраля 2023, 08:21 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва на металлургическом заводе в Бедфорде (штат Огайо, США), передает телеканал Fox News со ссылкой на представителя противопожарной службы.
Еще 12 человек пострадали и были доставлены в больницу. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля телеканал Fox8 распространил информацию о том, что пожар на заводе в Бедфорде начался после «неизвестного происшествия». Свидетели отмечают, что слышали сильный взрыв перед возгоранием.
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