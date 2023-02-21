Fox News: в штате Огайо один человек стал жертвой взрыва на металлургическом заводе

Вашингтон, , 08:21 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва на металлургическом заводе в Бедфорде (штат Огайо, США), передает телеканал Fox News со ссылкой на представителя противопожарной службы.

Больничная палата Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще 12 человек пострадали и были доставлены в больницу. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля телеканал Fox8 распространил информацию о том, что пожар на заводе в Бедфорде начался после «неизвестного происшествия». Свидетели отмечают, что слышали сильный взрыв перед возгоранием.

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