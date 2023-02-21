Офицер Марочко указал на попытки Киева деблокировать пути снабжения Артёмовска

Донецк, , 08:13 — REGNUM Попытки деблокировать пути снабжения города Артёмовска (Бахмут) в ДНР предпринимает Киев, посылая в район населенного пункта Часов Яр националистов. Об этом 21 февраля сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Андрей Марочко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артёмовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики из националистического подразделения «Айдар»(организация, деятельность которой запрещена в РФ), — указал Марочко.

По данным Марочко, прибывшее подразделение готовится сдерживать позиции ВСУ и не допустить бегства из района боевых действий украинских военнослужащих из числа мобилизованных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, вооружённые формирования Украины не станут защищать Артёмовск любой ценой и будут сопротивляться, «пока это будет разумно».

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