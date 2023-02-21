Киев, 21 февраля, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский является «тёмный силой» и «разрушителем», заявил 21 февраля комментатор телеканала Fox News Такер Карлсон.

Пресс-служба президента Украины Джо Байден и Владимир Зеленский

Рассказывая о визите Джо Байдена в Киев, Карлсон подверг Зеленского чрезвычайно резкой критике.

«Сам Зеленский — очень тёмная сила. Это очевидно, если вы посмотрите на него. Это безошибочно. Кто мог этого не видеть? Этот человек — разрушитель. Он запретил христианскую веру в своей стране и арестовал монахинь и священников. О, но он — герой, утверждают наши лидеры… Нет, Зеленский не герой. Он — инструмент тотального разрушения. … И, может быть, именно поэтому Байдена тянет к нему. Байден сегодня приземлился в Киеве, чтобы продвигать новую мировую войну», — сказал Карлсон.

Американский журналист обратил внимание на то, что в момент прибытия Байдена в Киеве прозвучала сирена воздушной тревоги, хотя никаких атак со стороны России в последние пять дней не было.

Напомним, 20 февраля Байден прибыл с визитом на Украину, где провёл встречу с Зеленским.