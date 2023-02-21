Москва, 21 февраля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. На стартовом столе площадки № 31 космодрома Байконур установлена ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-23». Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Сергей Савостьянов/РИА Новости Стартовый комплекс космодрома «Байконур»

Отмечается, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-23» была доставлена на стартовый стол площадки № 31 космодрома Байконур.

«После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» продолжили ее подготовку к пуску», — говорится в сообщении.

Отметим, пуск названной ракеты-носителя намечен на 03:24 мск 24 февраля, корабль «Союз МС-23» должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) порядка 430 кг грузов, включая оборудование для научных экспериментов и продукты питания.