Богота, 21 февраля, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Группа неизвестных лиц повредила участок трансандского нефтепровода на юго-западе Колумбии, в результате чего произошел розлив топлива, пишет газета El Tiempo.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Инцидент произошел в муниципалитете Рикаурте (департамент Нариньо). По информации журналистов, в районе происшествия действуют повстанцы из группировки «Армия национального освобождения» (ELN).

В результате разлива топлива был нанесен вред местной экосистеме. На место прибыли технические специалисты и экологи, которые должны будут оценить размер понесенного ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января президент Колумбии Густаво Петро объявил, что колумбийские власти и боевики ELN, а также представители повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) договорились о двустороннем прекращении огня.