В Белгороде суд вынес первый с начала спецоперации приговор по уголовному делу о диверсии

Белгород, , 07:57 — REGNUM Двое обвиняемых в подготовке диверсии на пути движения военных эшелонов в Белгородской области были приговорены к 3,5 года колонии строгого режима каждый Белгородским областным судом. Об этом 21 февраля сообщает ТАСС.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что действия обвиняемых должны были, согласно их преступному замыслу, привести к сходу с рельсов и повреждению военной и железнодорожной техники, а также к жертвам среди военнослужащих. Свои противоправные действия обвиняемые планировали фиксировать с помощью фото — и видеосъёмки для дальнейшего распространения в интернете. Также уточняется, что обвиняемые собирали сведения о военнослужащих, участвовавших в спецоперации, и направляли их на украинский сайт «Миротворец».

Решением суда оба фигуранта уголовного дела были признаны виновными в совершении преступления. Указывается, что приговор вступил в законную силу, он стал первым с начала специальной военной операции (СВО) на Украине по уголовному делу по статье о диверсии.