Белгород, 21 февраля, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Двое обвиняемых в подготовке диверсии на пути движения военных эшелонов в Белгородской области были приговорены к 3,5 года колонии строгого режима каждый Белгородским областным судом. Об этом 21 февраля сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Отмечается, что действия обвиняемых должны были, согласно их преступному замыслу, привести к сходу с рельсов и повреждению военной и железнодорожной техники, а также к жертвам среди военнослужащих. Свои противоправные действия обвиняемые планировали фиксировать с помощью фото — и видеосъёмки для дальнейшего распространения в интернете. Также уточняется, что обвиняемые собирали сведения о военнослужащих, участвовавших в спецоперации, и направляли их на украинский сайт «Миротворец».

Решением суда оба фигуранта уголовного дела были признаны виновными в совершении преступления. Указывается, что приговор вступил в законную силу, он стал первым с начала специальной военной операции (СВО) на Украине по уголовному делу по статье о диверсии.