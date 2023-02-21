Анкара, 21 февраля, 2023, 07:51 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек стали жертвами двух новых землетрясений, которые произошли 20 февраля на юго-востоке Турции, сообщила газета Hurriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

При этом не менее 294 человек были ранены или травмированы. Из них 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля турецкий сейсмолог, член Академии наук Турции профессор Наджи Гёрюр предупредил о возможных новых мощных землетрясениях на Кипре и в турецких провинциях Бингёль и Адана. Ранее он очень точно спрогнозировал мощные землетрясения, которые произошли 6 февраля в Турции и Сирии.