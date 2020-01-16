ИА REGNUM

Годовщина независимости Донбасса — все новости о спецоперации на Украине

Ровно год назад, 21 февраля 2022 года, Россия приняла сложное, но справедливое решение, откликнувшись на просьбу о признании независимости ДНР и ЛНР. Соответствующие указы подписал российский президент Владимир Путин. Кроме того, с республиками были подписаны договоры о дружбе и взаимопомощи. Этому предшествовали большое, программное телеообращение главы государства, в котором он подробно объяснил свое решение, и обсуждение ситуации с членами Совета безопасности.

Долгие годы жители Донбасса жили и умирали под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поставки на Украину странами НАТО военной техники и боеприпасов росли стремительными темпами. Минские соглашения были попраны окончательно. Чтобы защитить братский народ от геноцида со стороны киевских властей, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО). Её цели неизменны, а определенный календарный рубеж — не важен. В Кремле, комментируя длительность военной операции, неоднократно заявляли, что она идет по плану.

Подробности о ходе российской военной спецоперации на Украине — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте также: Прорыв обороны ВСУ под Артёмовском — 364-й день спецоперации на Украине

Прорыв обороны ВСУ под Артёмовском — 364-й день спецоперации на Украине СМИ: Киев боится, что Вашингтон заставит его пойти на сделку с Россией В России смягчат наказания за налоговые преступления Голландская разведка подозревает РФ в «саботаже» в Северном море Президент Литвы призвал страны Запада нарушить «красные линии» по Украине Президент России Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
© 1999–2023 ИА REGNUM

При цитировании информации гиперссылка на ИА REGNUM обязательна.

Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.

Об агентстве Новости России Зарубежные новости Пресс-центр Медиа-кит Пользовательское соглашение Карта сайта  RSS
info@regnum.ru +7 495 645-80-75 115093, г. Москва, ул. Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 1 (ст. метро «Серпуховская»/«Павелецкая»)

Свидетельства о регистрации СМИ:

Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);

ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru