Москва, 21 февраля, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Ровно год назад, 21 февраля 2022 года, Россия приняла сложное, но справедливое решение, откликнувшись на просьбу о признании независимости ДНР и ЛНР. Соответствующие указы подписал российский президент Владимир Путин. Кроме того, с республиками были подписаны договоры о дружбе и взаимопомощи. Этому предшествовали большое, программное телеообращение главы государства, в котором он подробно объяснил свое решение, и обсуждение ситуации с членами Совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Долгие годы жители Донбасса жили и умирали под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поставки на Украину странами НАТО военной техники и боеприпасов росли стремительными темпами. Минские соглашения были попраны окончательно. Чтобы защитить братский народ от геноцида со стороны киевских властей Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО). Её цели низменны, а определенный календарный рубеж — не важен. В Кремле, комментируя длительность военной операции, неоднократно заявляли, что она идет по плану.

Подробности о ходе российской военной спецоперации на Украине — в трансляции ИА REGNUM.