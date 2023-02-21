Вашингтон, 21 февраля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Майк Роджерс призвал усилить противоракетную оборону США, сообщает 21 февраля южнокорейское информационное агентство «Рёнхап».

Gilad Rom Флаг КНДР

По мнению Роджерса, ракетная угроза США со стороны Северной Кореи растёт. Поэтому необходимо активизировать усилия по ускорению разработки американской ракеты-перехватчика следующего поколения.

«Недавнее северокорейское испытание межконтинентальной баллистической ракеты является ярким напоминанием о том, что Ким Чен Ын — нестабильный диктатор с растущим ядерным арсеналом, способным нанести удар по территории США», — говорится в заявлении конгрессмена.

Роджерс отметил, что защита территории США должна иметь первостепенное значение при разработке американского бюджета на 2024 год, который должен включить в себя полное финансирование средств противоракетной обороны.

Напомним, что 19 февраля КНДР провела первое в этом году испытание межконтинентальной баллистической ракеты.