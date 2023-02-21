Чернобыль, Украина, 21 февраля, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает 21 февраля Agence France-Presse (AFP).

Timm Suess Чернобыльская АЭС

В публикации отмечается, что в зону доставили армейский грузовик с зенитным орудием, а также танк. Учения проводятся в 15 км от границы с Белоруссией.

В AFP уточнили, что в этом месте ВСУ отрабатывают атаки. Кроме того, подчеркивается, что многие из обучаемых не являются профессиональными военными.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Министерство обороны РФ распространило информацию, что Украина при помощи Запада планирует обвинить Россию в том, что в 2022 году в результате действий российских войск на Чернобыльской АЭС якобы произошло радиоактивное заражение большой части территорий Украины.