Москва, 21 февраля, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Блогеров, администраторов телеграм-каналов или каналов на платформах для размещения видео не будет принимать в свои ряды Союз журналистов России (СЖР). Об этом 21 февраля сообщил глава СЖР Владимир Соловьёв в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Как пояснил Соловьёв, блогеров или авторов телеграм-каналов в СЖР принимать не будет, так как они не являются профессиональными журналистами.

«Есть такая поговорка: «Если все журналисты, то никто не журналист», — пояснил Соловьёв.

Как указал глава СЖР, в Союз могут вступить только сотрудники зарегистрированных СМИ.

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