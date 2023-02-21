Абакан, 21 февраля, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Пожар в частном доме в Аскизском районе Хакасии унес жизни четырех человек, включая ребенка 2016 года рождения, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

hansbenn Пожар

Сигнал о возгорании поступил в 04:13 (00:13 мск) в ночь на 21 февраля. Пожар охватил площадь более 100 кв. метров.

Пожарные прибыли на место инцидента через четыре минуты после сигнала. Причина происшествия устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля вспыхнул пожар в частном доме в городе Новочеркасске. В результате случившегося погибли четыре человека.