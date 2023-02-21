На Камчатке случилось землетрясение магнитудой 4,9
Село Усть-Большерецк, Камчатский край, 21 февраля 2023, 07:40 — REGNUM На Камчатке произошло землетрясение, сообщает 21 февраля Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
По оперативным данным, землетрясение произошло 21 февраля в 14:33 по камчатскому времени.
Очаг землетрясения находился на расстоянии 23 км от села Усть-Большерецк на глубине 271 км.
Магнитуда землетрясения составила 4,9.
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