Село Усть-Большерецк, Камчатский край, 21 февраля, 2023, 07:40 — ИА Регнум. На Камчатке произошло землетрясение, сообщает 21 февраля Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

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По оперативным данным, землетрясение произошло 21 февраля в 14:33 по камчатскому времени.

Очаг землетрясения находился на расстоянии 23 км от села Усть-Большерецк на глубине 271 км.

Магнитуда землетрясения составила 4,9.