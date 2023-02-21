В Австралии телеведущая не сдержала слёз при просмотре подборки видео с Байденом

Канберра, , 07:14 — REGNUM Слёзы не смогла сдержать ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи в ходе просмотра видеозаписей с подборкой самых известных оговорок президента США Джозефа Байдена. Инцидент произошёл 21 февраля во время обсуждения в телеэфире результатов медицинского обследования американского политика.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Панахи пояснила, что в результате «чрезвычайно детального» неврологического обследования главы Белого дома у него не было выявлено никаких признаков снижения когнитивных способностей. Соответственно, Байден, согласно заключению медиков, способен эффективно выполнять обязанности президента США и полностью здоров.

Затем в эфире показали видеонарезку, полностью состоящую из оговорок американского лидера. Во время просмотра Панахи не смогла сдержать слёз от смеха.

«Извините, мне очень жаль. Да, никогда ни один человек не был лучше подготовлен для руководства США и, более того, всем «свободным миром», чем нынешний главнокомандующий», — подвела итог ведущая.

Стоит отметить, что президент США Байден, которому в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет, постоянно попадает в курьёзные ситуации из-за оговорок, забывчивости и потери ориентации в пространстве.

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