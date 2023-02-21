Глава МИД Китая Цинь Ган: КНР призывает отказаться от заявлений «сегодня Украина, завтра Тайвань»

Пекин, , 07:12 — REGNUM Китайские власти просят не подливать масло в огонь конфликта на Украине, отказаться перекладывания вины на Китай и не тиражировать заявления наподобие «сегодня Украина, завтра Тайвань», заявил глава МИД КНР Цинь Ган в ходе речи по случаю публикации китайской инициативы глобальной безопасности.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Пекин продолжит усилия по урегулированию украинского кризиса и достижению общей безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Bloomberg распространило информацию о том, что заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ван И совершит визит в Россию с планом Китая по урегулированию на Украине.