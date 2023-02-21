Пекин, 21 февраля, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Китайские власти просят не подливать масло в огонь конфликта на Украине, отказаться от перекладывания вины на Китай и не тиражировать заявления наподобие «сегодня Украина, завтра Тайвань», заявил глава МИД КНР Цинь Ган в ходе речи по случаю публикации китайской инициативы глобальной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Он отметил, что Пекин продолжит усилия по урегулированию украинского кризиса и достижению общей безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Bloomberg распространило информацию о том, что заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ван И совершит визит в Россию и представит план Китая по урегулированию на Украине.