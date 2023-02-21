Гранатомётчики ЮВО отрабатывают на полигоне стрельбу по макетам танков Abrams

Донецк, , 07:25 — REGNUM Бойцы-гранатомётчики Южного военного округа (ЮВО) на полигоне учатся поражать вражеские танки, сообщает 21 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Гранатомёт Vitaly V. Kuzmin

Для того чтобы гранатомётчики лучше чувствовали габариты танков, на полигоне установлены их полноразмерные макеты.

Макеты, повторяющие габариты и силуэт американского танка Abrams, установлены на дальности от 200 до 400 метров.

«Гранатомётчик производит выстрел по макету танка Abrams. Макет сделан по размерам танка. Макет полностью повторяет габариты танка Abrams. Выполнено две проекции — боковая и фронтальная. Бойцы обучены, готовы, попадают», — сообщил инструктор по стрельбе из гранатомёта.

Кроме стрельбы из противотанкового гранатомёта, военнослужащие изучают применение тактических приемов перемещения в ходе боя, а также преодоление инженерных и минных заграждений.

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