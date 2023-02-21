Донецк, 21 февраля, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи, обещанный Киеву Вашингтоном, назвал «соучастием в конфликте» врио главы ДНР Денис Пушилин 21 февраля в беседе с РИА Новости.

Dnr-news.com Денис Пушилин

Как пояснил Пушилин, в новый пакет военной помощи Украине от США войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары. По мнению Пушилина, таким образом Вашингтон пытается «утолить снарядный голод» украинской армии.

Также врио главы ДНР указал, что в новый пакет военной помощи войдут ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS и снаряды калибра 155 мм. Таким образом, по словам Пушилина, «речь идёт о дальнобойном вооружении, которое украинские вооруженные формирования уже используют против мирного населения». Это означает, что США, предоставляя помощь, одновременно дают возможность украинской армии продолжать обстрел населённых пунктов.

«А что это, как не соучастие в конфликте? Ну а для нас все предельно очевидно: освобождать, отодвигать, побеждать», — отметил Пушилин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20 февраля состоялся необъявленный визит президента США Джозефа Байдена в Киев. В ходе визита Байден заявил, что готовится новый пакет военной помощи для украинских властей в размере около $500 млн.