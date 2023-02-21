Правительство России планирует уменьшить наказания за налоговые преступления

Москва, , 06:55 — REGNUM Правительственной комиссией по законопроектной деятельности были одобрены поправки к Уголовному кодексу РФ, направленные на смягчение наказания за налоговые преступления, сообщает 21 февраля «Коммерсантъ».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поправки гарантируют предпринимателям, что в случае уплаты всех недоимок и пеней их не будут привлекать к уголовной ответственности. Кроме того, должны существенно сократиться сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект разработан во исполнение прошлогоднего поручения Владимира Путина «в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях».

Ожидается, что правительство должно утвердить поправки уже на своём ближайшем заседании 22 февраля. После чего законопроект незамедлительно будет внесён в Госдуму.

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