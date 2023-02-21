Глава МИД Китая Цинь Ган: КНР сталкивается с усиливающимся внешним давлением

Пекин, , 06:44 — REGNUM Китай фиксирует постоянное усиление давления и сдерживания со стороны внешних сил, заявил 20 февраля министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе выступления по случаю публикации китайской инициативы глобальной безопасности.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, такие действия создают серьезную угрозу суверенитету и безопасности страны. Глава МИД предупредил, что «без безопасности Китая не будет мировой безопасности».

Он отметил, что Китай выступает против политики силы и вмешательства в свои внутренние дела. Цинь Ган подчеркнул, что Пекин никогда не подстрекал к конфликтам и войнам и не вторгался на территорию других государств.

Министр добавил, что КНР выступает за государственный суверенитет, безопасность, международную беспристрастность, справедливость и интересы развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев очень хочет видеть Китай на своей стороне в вопросе противостояния с Россией.

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