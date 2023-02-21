Совет Евросоюза утвердил продление санкций против России до 24 февраля 2024 года

Брюссель, , 06:29 — REGNUM Продление санкционных мер в отношении России до 24 февраля 2024 года утвердил совет Евросоюза. Об этом говорится в документе, опубликованном 20 февраля в официальном журнале Евросоюза.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На основании пересмотра решения… и с учетом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины, ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», — указано в документе.

Всего с февраля 2022 года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций в отношении России. Санкционные меры включают торговые и финансовые ограничения, а также индивидуальные санкции против конкретных лиц. На сегодняшний день санкционные меры Евросоюза распространяются на 171 организацию и 1386 физических лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении ЕС ввести десятый пакет санкций в отношении России. В чёрный список ЕС предполагает включить 59 человек и 28 организаций.

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