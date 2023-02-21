Панда Сян Сян отправляется из Японии в Китай для поиска пары

Токио, , 06:30 — REGNUM Чрезвычайно популярная у посетителей токийского парка Уэно гигантская панда Сян Сян переезжает в Китай, сообщает 21 февраля информационное агентство Киодо Цусин.

Панда Rob

Поскольку оба её родителя были взяты в аренду у Китая, то КНР сохраняет за собой право собственности на всех родившихся у них детёнышей. Сян Сян, родившаяся в июне 2017 года, была первой гигантской пандой в зоопарке Уэно, зачатой ​​естественным путем.

Сейчас Сян Сян, достигшую взрослого возраста, отправляют в Китай, для того чтобы там смогли подыскать ей пару. Перелёт чартерным рейсом из токийского аэропорта Нарита в китайский город Чэнду займёт примерно пять с половиной часов.

Жители Токио, чрезвычайно полюбившие за эти годы Сян Сян, расстроены тем, что панды больше не будет в их зоопарке.

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