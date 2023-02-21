Анкара, 21 февраля, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Очередное землетрясение в Турции, произошедшее 20 февраля, вызвало новые разрушения, передает телеканал CNN Türk. Некоторые здания были окончательно разрушены, поскольку уже подверглись разрушениям ранее, при прошлых подземных толчках.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

На месте завалов работают поисково-спасательные бригады.

Ранее 20 февраля в турецкой провинции Хатай на границе Сирии и Турции произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Их ощутили также жители Ливана, Иордании и Ирака. Незадолго до землетрясений в Хатае побывал и провел ряд встреч президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал о том, что в результате двух новых землетрясений в турецкой провинции Хатай оказались ранены по меньшей мере 294 человека. Глава МВД республики Сулейман Сойлу в свою очередь заявил, что природная стихия привела к гибели троих человек.