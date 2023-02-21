Трамп указал, что финансирование Киева Вашингтоном лишь затягивает конфликт на Украине

Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Финансирование Киева со стороны Вашингтона только способствует затягиванию конфликта на Украине. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками во Флориде.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Продолжение вливания денег означает оттягивание урегулирования. Это оттягивает много вещей, но также приводит к тому, что каждый день убивают все больше и больше людей», — пояснил Трамп.

Экс-глава Белого дома выразил уверенность в том, что он мог бы урегулировать конфликт на Украине в течение суток, если бы занимал пост главы США. Трамп указал, что украинский конфликт «должен быть разрешён немедленно».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства собирается «в ту же ночь» позвонить президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с целью предложить им урегулировать конфликт на Украине.

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