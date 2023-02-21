Наступающие российские десантники пользуются артиллерийской поддержкой крупнокалиберных орудий

Луганск, , 06:12 — REGNUM Российские десантники для уничтожения противника на территории ЛНР эффективно применяют крупнокалиберное орудие «Мста-Б», сообщает 21 февраля РИА Новости.

Гаубица «Мста-Б» Andrew Butko

Как рассказал артиллерист с позывным «Гиви», корректировщики, в том числе, используя и дроны, дают чрезвычайно точные координаты цели. Поэтому для её поражения достаточно всего 2-3-х снарядов. Уничтожается и живая сила противника, и техника, и укрытия.

Артиллерист с позывным «Урал» сообщил, что наступавшие в пешем порялке десантники обнаружили опорный пункт врага. Они передали координаты опорного пункта артиллеристам, которые метким огнём уничтожили его.

Тем самым десантники получили возможность дальнейшего продвижения вперёд.

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