Луганск, 21 февраля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Российские десантники для уничтожения противника на территории ЛНР эффективно применяют крупнокалиберное орудие «Мста-Б», сообщает 21 февраля РИА Новости.

Andrew Butko Гаубица «Мста-Б»

Как рассказал артиллерист с позывным «Гиви», корректировщики, в том числе используя и дроны, дают чрезвычайно точные координаты цели. Поэтому для её поражения достаточно всего 2-3 снарядов. Уничтожается и живая сила противника, и техника, и укрытия.

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Артиллерист с позывным «Урал» сообщил, что наступавшие в пешем порядке десантники обнаружили опорный пункт врага. Они передали координаты опорного пункта артиллеристам, которые метким огнём уничтожили его.

Тем самым десантники получили возможность дальнейшего продвижения вперёд.